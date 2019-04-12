Расходы бюджета увеличат – деньги потратят на пруд, лекарства и зарплаты бюджетников

В бюджет Свердловской области на 2019 год внесут изменения, чтобы иметь возможность профинансировать самые необходимые статьи расходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект поправок в бюджет представила сегодня на заседании областного правительства министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, доходы бюджета планируется увеличить на 4,5 млрд рублей, из которых большая часть – безвозмездные поступления, расходы – на 11 млрд рублей.

Администратором 3,9 дополнительных млрд рублей станет само министерство финансов. Почти 3 млрд рублей из них будет распределено на повышение зарплат работникам бюджетной сферы во исполнение майских указов, 450 млн рублей в рамках соглашения с Росатомом будут перечислены в качестве субсидий на развитие «атомным» городам области.

1,5 млрд рублей из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Дополнительно 1,7 млрд будет перечислено в дорожный фонд Свердловской области. 500 млн рублей получит Нижний Тагил на строительство моста через городской пруд.

Дополнительно 1 млрд рублей из федерального бюджета получит областной минздрав на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

В ближайшее время проект направят на утверждение в федеральный минфин, после этого он будет внес ен на рассмотрение заксобрания, ориентировочно в мае.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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