Денежные затруднения или забота о природе: екатеринбуржцы все чаще продают и покупают вещи, бывшие в употреблении

Екатеринбуржцы все чаще обращают внимание на судьбу вещей, бывших в употреблении. За последние четыре года в городе существенно увеличилось количество магазинов, принимающих на комиссию ношеную одежду, пользованную бытовую технику, детские игрушки, ненужный рабочий инструмент, книги, украшения, обувь и так далее. Увеличилось и присутствие на рынке товаров для населения и секонд-хендов, в которых торгуют недорогой бывшей в употреблении одеждой и обувью из Европы.

Эксперты потребительского рынка напрямую связывают увеличение спроса в сегменте б/у товаров с падением качества жизни россиян – несмотря на официальные отчеты, в которых демонстрируется стабильный рост зарплат и пенсий, фактические доходы населения не то что не растут, но даже уменьшаются. В связи с этим приходится экономить: покупать что-то, что уже было в употреблении и выставлено на комиссию, или продавать свои вещи в магазины или через популярные онлайн-площадки в интернете или в социальных сетях и на профильных форумах.

Есть, впрочем, у данного вопроса и другой аспект – забота об экологии. Специально для таких людей некоторые крупные сетевые магазины, торгующие одеждой и обувью, вводят программы обмена ненужных больше вещей на скидочные купоны – таким образом, одежда, потерявшая актуальность, поступает в повторную переработку и получает новую жизнь.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

«В связи с отсутствием у меня ветеринарного образования»: свердловский юрист-политик попросил исключить его из Ассоциации юристов. / Гордума Екатеринбурга рассорилась из-за регламента: депутаты час не могут начать работу. / «Большой Екатеринбург уже есть, юридически он не нужен», – экономист. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»