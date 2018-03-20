Более половины российских учителей не устраивает их зарплата

По итогам прошлого года почти 60% учителей школ России не довольны своей заработной платой. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе – взгляд учителей» Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Специалисты провели опрос 900 учителей из региональных столиц, небольших городов и сел, пишет РБК. Изучалось мнение преподавателей, работающих в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Только 42% педагогов в небольших городах довольны своей зарплатой, в региональных столицах таких 41%, в небольших селах и деревнях – 40%. Вместе с тем, число учителей, которых полностью не устраивает денежное вознаграждение за их труд, немного уменьшилось: в 2016 году их было 32%, в 2017-м – 25%.

Средняя оплата труда учителей в России, по данным Росстата, за прошлый год выросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 тысячи рублей. При этом в четырех регионах страны зарплаты педагогов снизились, в двух – остались на прежнем уровне, в 46 субъектах – выросли менее чем на 1 тысячу рублей.

В Министерстве образования и науки РФ пообещали изучить итоги исследования РАНХиГС.

Еще одна серьезная проблема, которая выяснилась в ходе опросов, – старение педагогического корпуса. 24% учителей не видят смысла молодежи идти работать в школу. Только 17% опрошенных заявили о значительном обновлении педагогических коллективов. Молодым учителям, по словам экспертов, действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему.

Большинству учителей школьники годятся во внуки. Таким образом, наметился поколенческий разрыв между преподавателями и учениками. Этим обусловлено и напряженное отношение между педагогами и родителями учеников. Только 38% учителей сообщили о хороших взаимоотношениях с родителями школьников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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