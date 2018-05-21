Учителей оставили без прибавки: профсоюз заявил о невыполнении майских указов президента 2012 года

Зарплаты учителей до сих пор не достигли среднего уровня в регионе, как предписывал майский указ президента России 2012 года. Об этом говорится в докладе о положении дел с оплатой труда педагогов экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель». Документ будет представлен участникам сегодняшнего заседания президентского Совета по правам человека по теме «Реализация права на образование и защита прав участников образовательного процесса», сообщает газета «Коммерсантъ».

Проанализировав статистику, опубликованную на сайте Минобрнауки РФ, авторы доклады пришли к выводу, что пункт майских указов главы государства от 2012 года о доведении заработной платы педагогов до средней зарплаты в регионе «до сих пор не выполнен», а зарплаты учителей в регионах различаются более чем в четыре раза. При этом зачастую оплата ведения непосредственно учебных занятий оказывается ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В документе отмечается, что действующая система, при которой часть зарплата педагога определяется по результатам его работы, «позволяет манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей». Ситуация обусловлена отсутствием четких критериев оценки эффективности работы учителя. Авторы доклада отмечают, что из-за этого в разных регионах зарплаты педагогов различаются в несколько раз.

«Реальный размер заработной платы сильно зависит от дополнительных опций, которые учитель согласится на себя взять», – подчеркивают авторы. А «непосредственное ведение уроков, то есть основной вид деятельности учителя, оказывается недооценено, то есть находится ниже МРОТ», отмечается в документе.

Эксперты указывают на несколько недостатков данной системы, введенной в 2008 году, в частности, «отсутствие четких критериев, которые бы увязывали усилия учителя и результаты его учеников».

«Например, оценки на экзаменах зависят не только от того, насколько хорошо учитель преподает, но и от степени участия в образовательном процессе родителей и репетиторов, а также просто от индивидуальных особенностей каждого ребенка», – поясняют авторы доклада. По их словам, такой подход «провоцирует учителя работать над «натаскиванием» учеников на результат на экзамене, а не на комплексное обучение предмету».

По мнению экспертов, новая система подушевого финансирования школ на практике оказалась непрозрачной. «Когда в 2012 году были приняты майские указы, подушевой норматив было необходимо пересчитывать заново, но этого никто не сделал, а указы исполнялись за счет оптимизации – сокращения штата школ и увеличения нагрузки на педагогов», – напоминают авторы доклада. По их информации, с 2014 года под сокращение попали 20,8 тыс. руководящих работников и 57,1 тыс. человек иного персонала школ. «Оптимизация персонала происходит в основном за счет более оплачиваемого руководящего персонала и работников, не связанных с педагогической деятельностью: библиотекарей, психологов, логопедов, социальных педагогов», – поясняется в документе.

В пресс-службе Министерства просвещения, комментируя доклад, заявили, что в рамках исполнения майских указов педагогам «было выделено самое существенное дополнительное финансирование». В ведомстве считают, что зарплата учителей в среднем по России «по итогам 2017 года соответствуют значениям, заложенным в указах (президента – прим. ред.)».

Напомним, в апреле текущего года Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС сообщал со ссылкой на данные своего исследования, что за четыре года в России удвоилось число учителей, которые работают на две ставки, а половина педагогов еще и подрабатывает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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