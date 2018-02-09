Росстат зафиксировал снижение зарплат у медиков и учителей

Росстат опубликовал данные о средней зарплате врачей, учителей и научных работников за 2017 год в различных регионах России. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте службы, в четырех регионах – ХМАО-Югре, Коми, Пермском крае и Волгоградской области – в 2017 году доходы учителей снизились на 12-472 рубля.

Так, в Югре зарплаты снизились с 62 тыс. до 61,9 тыс. рублей, в Коми – с 41,7 тыс. до 41,6 тыс. рублей, в Пермском крае – с 29,9 тыс до 29,4 тыс. рублей и Волгоградской области – с 25,192 тыс. до 25,18 тыс. рублей). Также стоит отметить, что в Ингушетии и Хакасии зарплаты учителей в течении года остались неизменными.

В 46 регионах доходы учителей увеличились менее, чем на 1 тыс. рублей. В трех из них – Ивановской области, республике Алтай и Ставропольском крае, заработки учителей увеличились меньше, чем на 100 рублей в месяц. Лидерами роста стали Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплаты педагогов увеличились более, чем на 7 тыс. рублей.

В 2017 году средняя зарплата учителей 34921 рубль, что на 1,6 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Самые маленькие зарплаты у учителей в Дагестане. В этой кавказской республике педагоги зарабатывают 19,2 тыс. рублей в месяц. Не многим выше зарплаты в Карачаево-Черкессии (20,3 тыс. рублей) Северной Осетии (20,5 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (20,9 тыс. рублей) и в Алтайском крае (21 тыс. рублей). Больше коллег в остальных регионах получают учителя. Их зарплата составляет 89,6 тыс. рублей.

В связи с тем, что в большинстве регионов указы президента о среднем заработке учителей (100% от средней региональной зарплаты к 2012 году) были выполнены ранее, они могли немного расслабиться, и позволили себе, например, увеличить штат, полагает первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон. При этом, как передает РБК, он подчеркнул, что Росстат еще не выпустил данные по среднему заработку в регионах, на основании которых можно было бы делать выводы о соответствии зарплат 2017 года майским указам.

По словам сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, данные Росстата не отражают реального положения дел с зарплатами учителей. Он уверен, что предоставленные Росстатом цифры притянуты. Луховицкий пояснил, что среднюю зарплату в регионах повышают за счет неучета учителей-совместителей, за счет работы педагогов больше чем на одну ставку и т.д.

Несколько лучше положение дел с зарплатами в медицине. Так, в прошлом году понижение зарплат зафиксировано только в одном регионе – Еврейской автономной области – на 2 тыс. рублей, а заработок составил 58,1 тыс. рублей в месяц. Стоит отметить, что зарплаты медиков в этом регионе снижаются второй год подряд – в 2016 году она также снизилась на 2 тыс. рублей.

Незначительный рост зарплат произошел в Горном Алтае и Костромской области. В 20 областях зарплаты медиков увеличились большем, чем на 5 тысяч. Лидером и по росту дохода, и по его итоговому значению стала Чукотка: 33,8 тыс. рублей и 149,8 тыс. рублей соответственно. Для сравнения – средняя зарплата врача в Москве – 99,8 тыс. рублей. Другие регионы, в которых зарплаты врачей превышают 100 тыс. рублей – Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Камчатский край и Сахалинская область.

Меньше всего врачи получают в Калмыкии – 32 тыс. рублей, Северной Осетии – 32,2 тыс. рублей, Ингушетии – 32,4 тыс. рублей, Карачево-Черкессии – 33 тыс. рублей и Кабардино-Балкарии – 33,4 тыс. рублей. Средняя зарплата врача в России в 2017 году составила – 56,4 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.18

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