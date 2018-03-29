Центробанк заявил о рекордно низкой инфляции на Урале

Центробанк заявил о рекордно низкой инфляции в регионах Большого Урала в феврале. Рост цен, по данным регулятора, оказался даже ниже, чем в целом по стране.

Центробанк подсчитал инфляцию в регионах Большого Урала – Башкортостане, Пермском крае, Оренбургской области, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областях. Только в последних трех инфляция оказалась выше, чем в среднем по России – по 2,3 %, 2,4 % и 2,6 % соответственно. В Башкирии и Пермском крае рост цен составил 1,6 %, Оренбургской 1,7 %, в Свердловской 1,9 %. В целом по России показатель инфляции за февраль составил 2,2 %.

«В феврале 2018 года инфляция на потребительском рынке семи регионов Урала продолжала оставаться вблизи своего исторического минимума: индекс потребительских цен составил 2% (против 1,8% в январе 2018 г. и 2,1% в декабре 2017 г.). В целом по России инфляция в январе-феврале сохранялась на уровне 2,2%.

При этом на Урале рост цен по большинству товаров и услуг (77% от выборки) не превышал 4%. Инфляция по продовольственным товарам составила 1%, по непродовольственным товарам – 2,4%, в сфере платных услуг – 3,0%", – прокомментировали в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ.

Ссылаясь на данные Росстата, ЦБ сообщил о замедлении роста цен на сыры, мясопродукты, рыбопродукты, хлеб, макароны, крупу. Незначительно ускорился рост цен на плодоовощную продукцию из-за сезонности.

Медленнее всего в непродовольственных категориях росли цены на бензин, обувь и медицинские товары. Зато ускорилась инфляция на легковые автомобили, персональные компьютеры, теле- и электротовары, бытовые приборы, мебель и галантерею.

На прошлой неделе ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. ссылаясь на замедление инфляции. Предыдущее снижение ключевой ставки было в феврале. При этом в феврале же оказалось, что официальная информация об уровне инфляции в России, показатель которой, по подсчетам Росстата, в последние месяцы находится на чуть ли не самых низких отметках в истории страны, разошлась с оценкой россиян. Данные о реальных покупках населения, подтвержденные чеками, показали, что фактический рост цен в РФ в пять раз превысил официальную инфляцию.

Екатеринбург, служба информации

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