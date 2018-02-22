В январе реальный рост цен в России в 5 раз превысил официальную инфляцию

Официальная информация об уровне инфляции в России, показатель которой, по подсчетам Росстата, в последние месяцы находится на чуть ли на самых низких отметках в истории страны, разошлась с оценкой россиян. Данные о реальных покупках населения, подтвержденные чеками, показали, что фактический рост цен в РФ в пять раз превысил официальную инфляцию.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», личная инфляция россиян, оцениваемая по реальным покупкам, в январе выросла на 1,6% по сравнению с декабрем, тогда как Росстат уверяет, что цены за первый месяц текущего года увеличились лишь на 0,3%. При этом средний чек покупок в России в январе сократился на 10% – до 527 рублей с 586 рублей в декабре прошлого года.

Рост значения индекса-дефлятора (личной инфляции) социологи объясняют исключительно повышением цен на товары в среднем на 4% в январе относительно декабря. Основной вклад в подорожание продуктов внесли поднявшиеся цены на фрукты и овощи (от 4% до 15% на некоторые виды). В январе алкоголь подорожал на 5,8%, сигареты – на 5,9%, лекарства – на 3,5%, бензин – на 0,5%.

Как отмечает «Ромир», скачки личной инфляции в январе фиксируются не первый год. Так, в 2017 году значение дефлятора также впятеро превысило показатель официальной инфляции, в январе 2016 года – втрое, а в начале 2015 года – вдвое. Январский рост личной инфляции объясняется новогодним обновлением цен на привычные товары, указывают эксперты.

Исследователи также отмечают, что в феврале россияне обычно переходят в режим строгой экономии, чтобы компенсировать финансовые затраты января. Например, в предыдущие два года в феврале личная инфляция снижалась на 0,3% относительно январского показателя, но с учетом высокой базы января полностью отыграть скачок дефлятор никогда не удавалось.

Стоит отметить, что опросы населения, публикуемые Центробанком России, подтверждают выводы социологов «Ромира». Россияне полагают, что в первом месяце года цены в годовом выражении растут на 9,9% – то есть в 3,5 раза быстрее, чем сообщает Росстат, пишет издание finanz.ru. В основном люди жалуется на подорожание продуктов питания: 32% сообщили о повышении цен фрукты и овощи, 31% – на мясо, рыбу и морепродукты, 29% – на сыр и колбасу. Кроме того, треть заметила рост цен на бензин.

В основе расчетной методики «Ромира» заложены данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 30 тыс. россиян, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тыс. человек. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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