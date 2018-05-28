Майские указы-2012 предпочтут забыть: выполнить все равно не удалось

Шесть лет назад, в мае 2012 года, президент Владимир Путин издал несколько указов, в которых поручил улучшить жизнь россиян по всем параметрам – по уровню зарплат, жилищным условиям, здравоохранению, образованию и так далее. Далеко не все удалось воплотить в жизнь, и об указах-2012, скорее всего, постараются по-тихому забыть. В этом заинтересованы и в Москве, и на местах. Тем более что на повестке дня новые указы.

Про майские указы активно вспоминали к каждому подходящему случаю: перед выборами депутатов Госдумы или президента. Руководителям регионов напоминали об ответственности, те, в свою очередь, устраивали выволочку подчиненным. Какие-то из параметров, например, переселение из аварийного жилья и формальное повышение зарплаты бюджетникам – выполнить удалось. Но есть и те, которым до выполнения – очень далеко. И их обсуждение уже начали понемногу заминать.

Так, например, в Свердловской области полное фиаско потерпела программа предоставления земли под строительство индивидуального жилья многодетным семьям. По состоянию на сегодняшний день в очереди на получение земли стоит более 26 тысяч семей. При этом в год, как заявил на последнем заседании заксо и.о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов, область в состоянии предоставить от 2000 до 2600 участков. В связи с этим накануне выборов президента область решила срочно переиграть ситуацию и приняла в первом чтении закон о возможности заменить землю денежной компенсацией, как это делается в нескольких других регионах. Сумма пока обсуждается, но в любом случае она не будет превышать 200 тысяч рублей, чего для решения квартирного вопроса, конечно, недостаточно. Но даже и эти деньги найти не так-то просто.

И сейчас свердловские власти уже заговорили по-другому. «Говорить, сколько денег выделят на эти цели в этом году, преждевременно, – заявил на заседании заксо Зырянов. – Сколько будет заложено в бюджете – не ко мне вопрос». В общем, все вновь вернулось на круги своя: денег нет, участков нет.

Еще один майский указ президента гласит: «Обеспечить до 2018 года снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 % путем увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса». Напомним, что Минстрой ежеквартально утверждает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья. В Свердловской области в 2012 году она составляла 37 тысяч 500 рублей, в конце 2017 – 43 тысячи 838 рублей. В областном центре эти цифры еще выше. В мае глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра, согласно которому стоимость «квадрата» – 58 тысяч 596 рублей. 2018 год наступил – результат неутешительный.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» бывший депутат заксо Евгений Артюх, если в указе есть конкретные показатели, которых необходимо достичь, то он не будет считаться выполненным, пока они не будут достигнуты. Если не удалось достичь этого в установленный срок, то тот, кто его установил, то есть президент, должен либо внести изменения в сроки, либо прекратить действие указа. Ни того, ни другого глава государства не делает. При этом в Москве прекрасно понимают, что большинство показателей в майских указах недостижимы, но этот факт стараются замалчивать. «Секретные проверки уже проведены, в федеральном центре знают ситуацию, но публично не разглашают – зачем им сечь самих себя. Официально у нас все получилось, все хорошо, появились новые указы, которые нужно выполнять», – отметил собеседник агентства.

Между тем, напомним, Владимир Путин уже выдал чиновникам новые вводные. Президент велел стране к 2024 году войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность вдвое, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и так далее. По подсчетам Дмитрия Медведева, на это потребуется как минимум 8 трлн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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