В Екатеринбурге подорожал «официальный» квадратный метр жилья

В Екатеринбурге утверждена стоимость жилья на II квартал этого года. По сравнению с предыдущими месяцами, недвижимость подорожала.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2018 года. Согласно этому нормативу, в Екатеринбурге оценивается имущественное положение горожан, решается, кого признавать малоимущими и предоставлять жилье по договорам социального найма. На II квартал стоимость квадрата оценили в 58 596 рублей 00 копеек – предыдущие три месяца жилье стоило 58 367 рублей 00 копеек.

Согласно последним данным УПН, стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Екатеринбурге – 68 106 рублей, за месяц цифра выросла на 0,4 %. Но разброс цен по городу существенный – в центре квадрат в среднем стоит 96 420 тысяч рублей, в 4 ценовом поясе – 48 354 рубля.

Екатеринбург, служба информации

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