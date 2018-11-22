Россиян предупредили о подорожании продуктов: цены взлетят выше инфляции

Основные продукты питания ждет подорожание в 2019 году. С таким прогнозом выступили эксперты Аналитического центра при правительстве РФ. По их оценке, рост цен на ряд популярных продуктов превысит инфляцию. Напомним, инфляция в России в 2019 году ожидается на уровне 4,3%.

Согласно выводам аналитиков, стоимость социально значимых продовольственных товаров в следующем году взлетит на 4-11%, что значительно превышает прогнозируемую инфляцию по итогам года, сообщают «Известия». Речь идет о продуктах, на которые установлен льготный НДС в 10%, и его размер в будущем году не изменится. Однако затраты на их производство из-за повышения налога на добавленную стоимость, как указывают эксперты, увеличатся, что отразится на цене.

Так, молоко может подорожать на 6,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 5,9%, свинина – на 4,3, куриные яйца – на 4,2%. Больше всего может взлететь в цене сахар-песок – на 11%.

Отмечается, что данные оценки – это консервативный сценарий, в котором не учтены возможные колебания цен на сырье, рост зарплат сотрудников и прибыли предприятий.

По словам эксперта центра Анны Сысоевой, социально значимые продукты питания в ближайшем будущем все же подорожают, несмотря на сохранение льготной ставки НДС в 10% для данной категории продовольственных товаров. Она пояснила, что повышение цен будет вызван косвенными факторами – ростом НДС с 18% до 20% на сопутствующие производству продовольствия товары и услуги. При этом Сысоева отметила, что повышение цен на продукты во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется рост НДС. Кроме того, указала эксперт, на стоимость продуктов питания оказывают влияние и неналоговые факторы, такие как рост инфляции.

Между тем Минсельхоз не прогнозируют роста цен на продукты питания в 2019 году выше уровня ожидаемой инфляции, но признают, что рост НДС может оказать влияние на цены. В ведомстве отметили, что динамика цен на продукты питания в большей степени зависит от объемов их производства, передает RNS.

В свою очередь, руководитель управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко заявила, что себестоимость продуктов, на которую может повлиять повышение НДС, не является определяющей при формировании их цены, и связывать рост цен на продукты с повышением ставки НДС некорректно.

Стоит отметить, что, согласно результатам исследования правительственных экспертов из РАНХиГС, более 70% россиян вынуждены экономить. Каждый пятый житель России (22%) может позволить себе только самые необходимые продукты. Эти люди живут в режиме жесткой экономии, и подорожание самых популярных продуктов питания в следующем году станет для них огромным ударом, который загонит их в еще большую бедность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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