Регионы заставят запасать зерно для стабилизации цен на хлеб

Властям регионов поручат сформировать запасы зерна для сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты, в том числе хлеб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

Во время встречи с главой Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским Гордеев обсудил проблему обеспечения российских переработчиков качественным продовольственным зерном, передает РИА «Новости».

«По итогам встречи вице-премьер Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов», – рассказали в пресс-службе.

Чешинский в свою очередь отметил, что мукомолы и хлебопеки прилагают максимальные усилия для сдерживания роста цен и стабилизации ситуации на рынке хлеба. При этом рост стоимости зерна и муки был прогнозируемым, подчеркнул президент РСП.

Кроме того, он напомнил про льготные кредиты переработчикам, к которым доступ в настоящее время ограничен. По его мнению, финансовая поддержка необходима для обеспечения предприятий качественным зерном.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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