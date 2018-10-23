Затягиваем пояса: России грозит рост цен на хлеб

Жителей России ждет очередное повышение цен – теперь на хлеб, который может подорожать на 8-12%. Производители уже начали переговоры с торговыми сетями: не исключено, что плавное повышение стоимости может начаться 1 ноября, в том числе из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода, на фоне роста цен на зерно и муку и ряда других факторов, пишет газета «Коммерсантъ».

Участники рынка отмечают, что одной из главных причин является рост цен на пшеничную муку высшего сорта, которая сегодня стоит 17,3 тысячи рублей за тонну, в то время как год назад ее цена составляла 13,8 тысячи рублей. Как пояснила гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунов, это происходит на фоне повышения мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

В то же время эксперт подчеркнула, что мука занимает только около 20% в себестоимости хлеба и на потребительских ценах может сказаться стоимость ингредиентов, упаковки, аренды.

Представители одного из крупнейших производителей хлеба ООО «Ярхлеб» объяснили необходимость пересмотра отпускных цен повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, переговоры об увеличении отпускных цен ведутся с августа 2018 года. Часть предприятий Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию.

По данным источников издания, переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители ведут со всеми крупными сетями – X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента» и Metro – однако в настоящий момент их представители не прокомментировали ситуацию.

Как пишет издание, торговые сети не торопятся повышать цены из-за снижения реальных доходов россиян. В сентябре реальные доходы россиян снизились на 1,5% по сравнению с прошлым годом, падение в августе было на уровне 0,9%», – говорится в отчете крупнейшего российского ритейлера X5 за третий квартал 2018 года.

В Минсельхозе РФ заявили, что вопрос находится на постоянном контроле, и обратили внимание на то, что в последние годы из-за хорошего урожая темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. В 2015 году цены выросли на 13,2%, годом позже – на 5,9%, в 2017 году – на 2,7%.

Как сообщал РИА «Новый День», ожидаемый урожай в этом сезоне прогнозируется на уровне 103 млн тонн, причем не менее трети от этого объема уйдет на экспорт. В то же время из регионов в правительство поступила просьба ограничить вывоз зерна. Аграрии опасаются, что его не хватит для внутреннего потребления, в частности, для корма скота, что в перспективе может спровоцировать рост цен на мясо.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.18

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