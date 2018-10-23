Власти пытаются избежать роста цен на хлеб и муку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на муку и хлеб после того, как крупные красноярские производители предупредили торговые сети об увеличении цен на свою продукцию в среднем на 8-12%.

При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства региональным УФАС велено оперативно реагировать и принимать против нарушителей меры антимонопольного реагирования. О выявленных фактах нарушений территориальные управления ФАС должны «незамедлительно информировать центральный аппарат ФАС России», сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ФАС проверит действия красноярских компаний «Ярхлеб» и «Дихлеб» на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, передает RNS.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители начали переговоры с торговыми сетями о повышении цен на хлеб: не исключено, что плавный рост стоимости может начаться 1 ноября, в том числе из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода, на фоне роста цен на зерно и муку и ряда других факторов. Участники рынка отмечают, что одной из главных причин является повышение цен на пшеничную муку высшего сорта, которая сегодня стоит 17,3 тысячи рублей за тонну, в то время как год назад ее цена составляла 13,8 тысячи рублей. Как пояснила гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, это происходит на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.18

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