В России взлетели цены на сахар

В России резко выросли оптовые цены на сахар. За год они увеличились в полтора раза, следует из данных Минсельхоза. На 18 октября в Южном федеральном округе, который традиционно является базисом для ее определения, была на 50% выше, чем в октябре прошлого года – 35,9 рубля за 1 кг. При этом с начала текущего года оптовая цена выросла почти на 44%.

В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза, отмечает РБК. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Heineken.

По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка. Он отмечает, что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, а в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 рублей за 1 кг.

Евгений Иванов считает, что одна из основных причин роста оптовых цен на сахар – плохой урожай сахарной свеклы (урожайность меньше на 25% с 1 га). Кроме того, площадь посевов данной культуры была меньше на 6%, чем годом ранее. Дефицита сахара в России ожидать при этом не стоит, отмечает эксперт, так как у России сохраняется не менее 200 тыс. тонн избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. тонн импорта из других стран.

На днях также стало известно, что власти стараются избежать резкого скачка цен на муку и хлеб. Как писал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на муку и хлеб после того, как крупные красноярские производители предупредили торговые сети об увеличении цен на свою продукцию в среднем на 8-12%.

Не исключено, что плавный рост стоимости может начаться 1 ноября, в том числе из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода, на фоне роста цен на зерно и муку и ряда других факторов. Участники рынка отмечают, что одной из главных причин является повышение цен на пшеничную муку высшего сорта, которая сегодня стоит 17,3 тыс. рублей за тонну, в то время как год назад ее цена составляла 13,8 тыс. рублей. Как пояснила гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова, это происходит на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.18

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