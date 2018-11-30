Свердловские производители молока и хлеба подняли цены на 5-11%

Ряд местных производителей молочных продуктов и хлеба уже подняли или в ближайшие дни поднимут отпускные цены на свою продукцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом размещена на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Например, молоко, сметана и творог Ирбитского молочного завода с 26 ноября подорожали на 5%. Молоко 3,2% жирности вместо 46,97 рублей за литр магазины теперь будут закупать по 49,23 рубля, пол-литра кефира – за 33,99 рублей вместо 32,34, а полкило сметаны – за 94,3 руб. вместо 89,87.

Серовский городской молзавод уведомил РЭК, что поднимет цены с 1 декабря в среднем на 8%: на молоко – до 48,08 рубля (ранее – 44,93), кефир – до 57,46 рубля (53,20), сметану – до 178,60 (164,84) за литр.

МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» заявил о самом высоком росте отпускных цен. С 3 декабря хлеб «Крестьянский» формовой из пшеничной муки I сорта будет вместо 43 рублей 12 копеек стоить 47 рублей 96 копеек (рост на 11%).

Все три производителя объяснили свое решение одной и той же причиной: «В связи с увеличением материальных затрат и прочих расходов на производство и реализацию продукции».

Екатеринбург, служба информации

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