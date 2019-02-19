«Цены должны расти»: в ФАС оправдали подорожание продуктов

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов оправдал рост цен на продовольствие в России, объяснив, почему в стране должны дорожать продукты. По словам чиновника, увеличение цен необходимо для получения производителями «адекватной прибыли», которую они будут инвестировать в развитие производства. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Заместитель руководителя ФАС при этом согласился, что для потребителей подорожание продуктов – это плохо. Однако россияне, по его словам, должны понимать, что при низких ценах развитие производства в стране невозможно: «Если цены будут все время низкими, то развития не будет». Замглавы ФАС в связи с этим полагает, что «производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное – чтобы развивать его».

Цыганов также заявил, что резкое изменение цен – это нормальная ситуация для рыночной экономики. В то же время он отметил, удержание цен на одном уровне может свидетельствовать о наличии картельного сговора.

Замруководителя ФАС объяснил подорожание мяса птицы и яйца в 2018 году активным развитием сектора в последние несколько лет. По его мнению, Россия обеспечила себя этими продуктами более чем на 100 процентов. По данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали более чем на 25%, мясо и птица – на 9,7%.

Жители России, тем временем, ждут дальнейшего роста цен на часто приобретаемые товары – продукты питания и бензин, следует из данных исследования Центробанка РФ. Согласно опросам населения, проведенным ООО «инФОМ» по заказу регулятора, в декабре 2018 – январе 2019 года инфляционные ожидания населения и бизнеса выросли – в основном из-за ощутимого роста цен на продовольственные товары. Инфляционные ожидания россиян, которые в декабре составляли 10,2%, в январе достигли 10,4%.

Серьезнее всего, по наблюдениям жителей России, в декабре подорожали мясо и птица (так ответило 42% опрошенных), молоко и молочная продукция (29%), сыр, колбасы (29%), яйца (27%), лекарства и медикаменты (26%). В целом в 2018 году, как следует из результатов опроса, цены росли быстрее, чем годом ранее – в декабре это отметили 33% респондентов, при том, что еще в сентябре 2018-го об этом заявляли 27%.

Россияне при этом не ждут замедления инфляции. 28% считают, что цены в ближайший год будут меняться быстрее, чем это происходило ранее. В сентябре прошлого года усиления инфляции ожидало лишь 19% участников опроса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.19

В столице Югры во время пожара взорвался газ, сгорела женщина. / Стало известно, почему тюменцы так долго не могли посмотреть российскую премьеру «Тобола». / Иск против Трампа подали 16 штатов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»