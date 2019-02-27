Жителей России беспокоят рост цен, бедность и коррупция

Социологи провели опрос с целью выяснить, какие проблемы больше всего беспокоят россиян. Оказалось, что наибольшую тревогу вызывает подорожание товаров и услуг, а также безработица и обнищание населения.

62% россиян обеспокоены ситуацией с ростом цен в стране, сообщают специалисты «Левада-центра». На втором месте среди волнующих респондентов проблем – «бедность и обнищание населения» (44%).

Безработица и коррупция поделили третье место среди главных тревог российских граждан – таково мнение 41% опрошенных. Примечательно, что обеспокоенность ростом коррупции выросла за последние три года почти вдвое – с 24% в 2016 году, пишет «Коммерсант». «Отвечая так, люди указывают на то, что власть не заботится о широких слоях населения и поглощена лишь собственным обогащением», – отмечают социологи.

Затем идут опасения из-за резкого расслоения в обществе (34%). Почти треть (28%) участников опроса встревожены кризисной ситуации в российской экономике, а также из-за состояния промышленности и сельского хозяйства.

Каждого пятого волнует ухудшения состояния окружающей среды, 18% опрошенных встревожены кризисом морали и нравственности в обществе.

В опросе «Левада-центра» приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 137 населенных пунктах в 50 субъектах России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.19

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