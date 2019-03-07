Богатые станут еще богаче: России предрекли рост социального неравенства

Число долларовых миллиардеров в России в течение ближайших пяти лет вырастет почти на четверть. Такой прогноз содержится в ежегодном исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. По оценкам аналитиков компании, в прошлом году в России насчитывалось около 100 долларовых миллиардеров. Согласно их прогнозу, к 2023 году их количество вырастет на 23% – до 124 человек. По данному показателю России в настоящее время занимает пятое место в мире. В целом эксперты ожидают, что через четыре года число россиян с состоянием не менее 1 млн долларов вырастет со 163,1 тыс. человек в минувшем году до 198,5 тыс. человек.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова, в России продолжит увеличиваться пропасть между богатыми и бедными. Об этом, по его словам, свидетельствует рост количества миллионеров и миллионеров в стране при общей стагнации российской экономики. Экономист указал, что «про стагнацию говорит и правительство, и его экономический блок, которые обещают экономический рост ниже среднемировых темпов» (цитата по Regnum).

Комолов обратил внимание на исследование швейцарская компании Credit Suisse, которая поставила Россию на первое место в мире по уровню имущественного неравенства. По ее утверждению, 80% активов, которые расположены на территории России, принадлежат 10% населения. Экономист полагает, что ситуация в ближайшем будущем будет ухудшаться.

Комолов отметил, что официальная статистика, говорящая о том, что доходы 10% самых бедных россиян меньше доходов самых богатых в 15,5 раз, значительно занижена. «Это очень спекулятивная цифра, которая не подтверждается ни одним серьезным аналитическим исследованием. Об этом говорит только Росстат, – сказал эксперт. – Все остальные исследовательские организации дают куда более высокие показатели неравенства».

При этом он подчеркнул, что «сильнее всего неравенство приросло в 2000-е годы, когда российская экономика давала значительный прирост ВВП – до 8% в год». «Именно в эти годы наблюдался особенно быстрый рост социального неравенства», – указал Комолов. По его словам, «это говорит о том, что доходы от продажи российских ресурсов за рубеж распределялись крайне неравномерно и доставались правящему классу, а население получало очень небольшую долю от этих доходов».

Напомним, недавний опрос «Левада-центра» показал, что наибольшую тревогу у россиян вызывает рост цен, а также безработица и обнищание населения.

Ранее, 5 марта журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых людей мира. В российской части списка сменился лидер: отныне первую строчку занимает председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, который потеснил с этой позиции владельца НЛМК Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценено в $24 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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