Forbes обновил список самых богатых людей России и остального мира

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых людей мира. В российской части списка сменился лидер: теперь первую строчку занимает председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, который потеснил с этой позиции владельца НЛМК Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценено в $24 млрд.

Согласно информации на сайте Forbes, самый богатый россиянин в мировом рейтинге занял 32 место. На второй строчке российского списка находится Владимир Лисин, чье состояние журнал оценил в $21,3 млрд. В мировом рейтинге Лисин занимает 45 место. Третьим по размеру состояние в РФ обладает президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд) – в мировом рейтинге это 47 место.

В пятерке самых богатых россиян оказались также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, у которого $20,5 млрд, и совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко с $20,1 млрд.

В целом в рейтинге Forbes в этом году оказались 98 российских долларовых миллиардеров – при том, что годом ранее их насчитывалось 106. Впрочем, как отмечает журнал, это стало общемировой тенденцией. Количество сверхбогатых на планете сократилось на 55 человек до 2153, а их общее состояние теперь оценивается в $8,7 трлн, что на $400 млрд меньше, чем в 2018 году. При этом 11% фигурантов прошлогоднего списка (247 человек) выпали из рейтинга, что стало рекордным с 2009 года в период разгара очередного глобального финансового кризиса.

Так или иначе, в 2019 самым состоятельным в общем списке стал основатель Amazon Джефф Безос с $131 млрд, за ним следует сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $96,5 млрд, замыкает тройку лидеров председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффетт с $82,5 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Финансы. Другие новости 05.03.19

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