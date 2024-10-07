Российские бизнесмены исключены из совета иностранных инвесторов Казахстана

Российские бизнесмены – основатель «Русала» и холдинга En+ Олег Дерипаска и основатель Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский, попавшие под санкции Запада, исключены из состава совета иностранных инвесторов Казахстана.
При этом в обновленном составе инвесторов числятся главный исполнительный директор компании Glencore Гэри Нейгл, президент компании TotalEnergies Exploration and Production Branch Терраз Николя, главный исполнительный директор Shell Рlс Уаэл Сауан и другие, уточняет «Интерфакс».
Астана, Светлана Антонова
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