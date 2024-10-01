Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 30 млрд долларов

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 30,2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg (BBI).

Больше других свои капиталы нарастил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За 2024 год бизнесмен разработал 6,22 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 25 млрд долларов, он занимает шестую строчку рейтинга самых богатых людей России.

Тройка лидеров не изменилась с прошлого месяца. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин является самым состоятельным предпринимателем в РФ, его активы с начала года выросли на 1,57 млрд долларов, до 32,6 млрд. При этом бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост на 4,27 млрд, до 28,2 млрд долларов) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (рост состояния на 2,83 млрд долларов, до 27,5 млрд) поменялись местами.

На четвертой строчке рейтинга оказался основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов: его состояние с начала года увеличилось на 5 млрд долларов – до 25,9 млрд. Замыкает пятерку богатейших бизнесменов совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,27 млрд долларов, до 25,2 млрд долларов.

На седьмом месте – Михаил Прохоров (+2,72 млрд долларов, 18,5 млрд). На восьмом – Алишер Усманов (-5,51 млрд долларов, 15,6 млрд). Девятая позиция у основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана (+2,74 млрд долларов, 15,1 млрд). Десятое место сохранил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (+1,41 млрд долларов, 13 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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