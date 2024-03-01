Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 11 млрд долларов

Самые богатые бизнесмены России с начала года увеличили свои состояния на 11 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят 26 граждан России, их общее состояние на 1 марта составляет 345,11 млрд долларов. Капиталы миллиардеров оценивают по стоимости акций компаний, которыми они владеют.

Возглавляет список самых богатых россиян один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние с начала года сократилось на 37,1 млн долларов, до 31 млрд. На втором месте – совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чей капитал также снизился – на 710 млн долларов, до 26,8 млрд. Третий в рейтинге – совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на 1,51 млрд долларов, достигнув 26,2 млрд.

В десятку богатейших граждан РФ входят бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, со-основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, основатель и основной акционер USM Алишер Усманов, Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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