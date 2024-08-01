В 2024 году российские миллиардеры стали богаче на 26,2 млрд долларов

Состояние российских миллиардеров за семь месяцев текущего года выросло на 26,2 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидеры списка самых богатых людей России не изменились. На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние с начала текущего года увеличилось на 498 млн долларов, до 31,6 млрд. Вторую строчку занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он заработал 3,24 млрд долларов, а его капиталы выросли до 27,9 млрд. Замыкается тройку лидеров бенефициар НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на 3,05 млрд, до 27 млрд долларов.

Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов поднялся с пятой на четвертую позицию с доходом в 5,89 млрд долларов, его активы выросли до 26,8 млрд. Мордашов поменялся местами с совладельцем «Новатэка» Леонидом Михельсоном, чей капитал снизился на 1,79 млрд долларов, до 25,7 млрд.

Больше всех удалось заработать экс-бенефициару «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко. Его активы выросли на 6,37 млрд долларов – до 25,2 млрд. Мельниченко занял шестую строчку рейтинга.

На седьмом месте – Михаил Прохоров (+1,78 млрд долларов, до 17,5 млрд). За ним следует Алишер Усманов (-4,86 млрд долларов, до 16,2 млрд). Девятую позицию занимает Михаил Фридман (+1,45 млрд долларов, до 13,8 млрд). Замыкает топ-10 самых богатых российских бизнесменов Дмитрий Рыболовлев (+732 млн долларов, до 12,3 млрд).

В списке миллиардеров появился новый участник – 17-е место занимает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние оценивается в 9,15 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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