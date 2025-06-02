Состояние богатейших россиян сначала года выросло на 22,5 млрд долларов

Богатейшие бизнесмены России с начала года заработали еще 22,5 млрд долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По подсчетам аналитиков, совокупное состояние богатейших предпринимателей из России в 2025 году увеличилось на 22,547 млрд долларов. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 самых богатых людей планеты, в него сейчас входят 22 россиянина, их общее состояние на 2 июня составляет 317,7 млрд долларов.

Больше всех нарастил свое состояние один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его капиталы увеличились на 3,82 млрд долларов, до 31,7 млрд.

В тройку лидеров вошли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 561 млн долларов, до 25,9 млрд, и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который потерял 1,62 млрд долларов, а его капиталы уменьшились до 24,2 млрд.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон заработал за этот период 860 млн долларов и оказался на четвертой строчке с состоянием в 23,2 млрд. На пятом месте бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, он потерял 598 млн и теперь владеет имуществом в 22,6 млрд долларов.

В десятку богатейших людей России также входят бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), совладелец компании «Альфа-групп» Михаил Фридман и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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