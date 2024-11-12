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Вторник, 12 ноября 2024, 18:56 мск

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Российские миллиардеры не ждут от Трампа скорой отмены санкций

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российские миллиардеры не ожидают от избранного президента США Дональда Трампа скорой отмены санкций даже в случае быстрого завершения конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

Олигархи, которые согласились поговорить с американским агентством на условиях анонимности, также усомнились, что противостояние закончится скоро, даже несмотря на обещания Трампа закончить войну на Украине в кратчайшие сроки.

Вместе с тем бизнесмены считают, что планы российского правительства слишком оптимистичны относительно экономического роста на фоне высокой ключевой ставки. Тем не менее, по их оценке, у России достаточно ресурсов, чтобы поддерживать свою экономику и военные усилия в течение многих лет.

Лондон, Светлана Антонова

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