Состояние богатейших людей России в 2025 году выросло на 20 млрд долларов

Состояние самых богатых бизнесменов в России с начала года увеличилось на 20,163 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Список BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 августа составляет 305,58 млрд долларов.

Больше других россиян в этом году заработал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 3,27 млрд долларов, до 14,3 млрд, он сохранил за собой девятое место.

Лидирует по-прежнему один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,56 млрд долларов, до 30,4 млрд. На втором месте остается совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала года прирастил 1,18 млрд долларов, до 26,5 млрд. Замыкает первую тройку основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал вырос на 1,94 млрд долларов, до 25,2 млрд.

На четвертой строчке оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,46 млрд долларов и в настоящий момент оценивается в 23,8 млрд. На пятое место опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, активы которого сократились на 3,58 млрд долларов, до 22,2 млрд.

В десятку входят бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (+294 млн долларов, до 20,5 млрд), Алишер Усманов (+3,12 млрд долларов, до 16,3 млрд), Михаил Прохоров (+553 млн долларов, до 15,4 млрд) и Михаил Фридман (-1,04 млрд долларов, до 13,7 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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