российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 апреля 2026, 11:10 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Состояние богатейших россиян выросло до рекордных 696 млрд долларов

Журнал Forbes представил рейтинг богатейших жителей России. Их совокупное состояние за год выросло на 70 млрд долларов, достигнув рекордных 696,5 млрд.

На первом месте в списке – основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, его состояние оценивается в 37 млрд.

Вторую строчку рейтинга богатейших людей страны занял владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин, его капиталы составляют 29,7 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 29,5 млрд долларов.

Также в первую десятку попали председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (состояние – 28,3 млрд долларов), сенатор Сулейман Керимов (25,7 млрд), председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (25,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (24,2 млрд), основатель СУЭК и «ЕвроХим» Андрей Мельниченко (20,4 млрд), бывший член советов директоров компаний и банков «Альфа-Групп» Михаил Фридман (16,5 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (14,5 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Олигархи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Олигархи,