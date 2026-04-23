Состояние богатейших россиян выросло до рекордных 696 млрд долларов

Журнал Forbes представил рейтинг богатейших жителей России. Их совокупное состояние за год выросло на 70 млрд долларов, достигнув рекордных 696,5 млрд.

На первом месте в списке – основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, его состояние оценивается в 37 млрд.

Вторую строчку рейтинга богатейших людей страны занял владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин, его капиталы составляют 29,7 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 29,5 млрд долларов.

Также в первую десятку попали председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (состояние – 28,3 млрд долларов), сенатор Сулейман Керимов (25,7 млрд), председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (25,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (24,2 млрд), основатель СУЭК и «ЕвроХим» Андрей Мельниченко (20,4 млрд), бывший член советов директоров компаний и банков «Альфа-Групп» Михаил Фридман (16,5 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (14,5 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

