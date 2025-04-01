Рейтинг Forbes: российские миллиардеры установили новые рекорды

Условия военного времени в период специальной операции не помешали российским миллиардерам расширить свое присутствие в глобальном рейтинге богатейших людей планеты и нарастить совокупный капитал. Как отмечает российская версия журнала Forbes, за год число россиян в элитном списке рекордно выросло – со 125 до 146 человек, а их общее состояние превысило предыдущее историческое достижение.

«Год назад, в 2024-м, Forbes зафиксировал рекорд – самое высокое число бизнесменов из России в мировом рейтинге миллиардеров. Тогда их число выросло со 110 до 125 человек. Но этот рекорд продержался всего год. В 2025-м число российских миллиардеров увеличилось до нового рекордного значения – 146 человек», – уточняется в публикации.

При этом издание обратило внимание, что побит и ещё один рекорд. «Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось до $625,5 млрд. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в 2021 году, перед началом «спецоперации» на Украине – $606,2 млрд. Теперь и этот рекорд побит», – констатирует журнал.

Согласно его данным, прирост числа российских миллиардеров связан прежде всего с новыми именами в списке: в этом году в мировой рейтинг попали сразу 15 новичков из России. Среди новых имен как бизнесмены, заработавшие капитал с нуля, так и разбогатевшие еще во времена приватизации, а кроме них, в рейтинг попали наследники. Не менее разнообразна и отраслевая принадлежность новых российских миллиардеров: уголь, транспорт, жилищное строительство, финансы, IT и фармацевтика, торговля, потребительский сектор и энергетика. Самым богатым новичком стал владелец фармацевтической компании «Фармасинтез» и натурализованный россиянин Викрам Пуния ($2,1 млрд).

Лидерство в рейтинге среди россиян сохранил акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого Forbes оценил в $28,7 млрд. Он буквально на флажке обошел совладельца «Северстали» Алексея Мордашова ($28,6 млрд) и акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона ($28,4 млрд).

Москва, Анастасия Смирнова

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