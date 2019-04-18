Forbes назвал богатейших россиян: за год их состояние увеличилось на $13 млрд

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг богатейших российских бизнесменов. Топ-200 возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, занимавший в предыдущем рейтинге третье место. Издание оценило его состояние в $24 млрд. За год он стал богаче на $6 млрд. Напомним, в марте Михельсон возглавил российскую часть рейтинга самых богатых людей мира, составленного Forbes. В мировом рейтинге он занял 32 место.

На второе место Forbes поставил председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина ($21,3 млрд). В прошлогоднем рейтинге он находился на первом месте. На третьем месте оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

В топ-10 самых богатых бизнесменов России также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», глава Volga Group Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), президент холдинга «Интеррос» и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд), совладелец Letter One и «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15 млрд), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд). Замыкает первую десятку рейтинга основной владелец инвесткомпании Millhouse и футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг оказался на 11 месте ($11,5 млрд). Восемнадцатую строчку занял президент УГМК Искандер Махмудов ($6,6 млрд), у гендиректора УГМК Андрея Козицына 24 место ($4,4 млрд). Следом за ним идет председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин ($4,3 млрд). Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский занял 46 место ($2,2 млрд). Инвестор, бывший совладелец «ВСМПО-Ависма» Вячеслав Брешт оказался на 166 строчке ($600 млн).

Самая богатая женщина России – Елена Батурина – заняла 81-ю строчку с состоянием в $1,2 млрд.

Всего в рейтинг издания вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Совокупное состояние топ-200 богатейших россиян выросло до $496 млрд, увеличившись за год на $13 млрд. Таким образом, введенные США и их союзниками санкции против России на кошельках подавляющего большинства отечественных олигархов никак не отразились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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