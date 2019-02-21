Список российских миллиардеров пополнила еще одна женщина

В России стало на одного миллиардера больше. Владелица интернет-магазин Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной в стране, чье состояние оценивается в десятизначную сумму, об этом свидетельствует новый рейтинг журнала Forbes.

Как отмечается в публикации, интернет-магазин Бакальчук занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, его стоимость достигла $1,2 млрд. Поскольку единственным владельцем компании является ее соосновательница Татьяна Бакальчук, это позволяет оценить ее состояние в более чем $1 млрд. Таким образом она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной – жены экс мэра Москвы Юрия Лужкова.

Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн. В 2018 выручка компании составила $1,7 млрд.

Как сообщал «Новый День», в России растет пропасть между бедными и богатыми. По данным Мирового банка, в 2018 году Россия занимает третье место среди 82 государств мира по региональному неравенству. Кроме того, РФ входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. Больше половины россиян не имеют никаких накоплений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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