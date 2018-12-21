Общественная палата: в России растет пропасть между бедными и богатыми

Проблема социального неравенства в России по-прежнему актуальна. По неравному распределению богатства РФ занимает лидирующие позиции среди других стран мира. При этом согласно опросам тема социальной несправедливости и бедности в настоящее время остро волнует россиян. Об этом сообщается в ежегодном докладе Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

По данным Мирового банка, в 2018 году Россия занимает третье место среди 82 государств мира по региональному неравенству. Кроме того, РФ входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. Больше половины россиян не имеют никаких накоплений, сообщается в докладе ОП.

Результаты опросов общественного мнения показывают, что граждан России сейчас особенно беспокоит социальная несправедливость, неравенство, бедность, отмечают авторы доклада. Население все больше оценивает деятельность властей по нравственным критериям.

«Череда скандалов последнего времени, подобных оскорбительным заявлениям чиновников, за которыми все чаще следуют отставки, показывает, что в обществе произошли важные изменения: стандарты терпимости к несправедливости и чиновному хамству стали заметно ниже», – говорится в исследовании.

В ОП считают, что необходимо привлекать представителей гражданского общества к улучшению жизни в стране и обсуждать с ними планируемые реформы. В качестве примера плохого взаимодействия власти и населения авторы доклада приводят пенсионную реформу. По мнению ОП, эти изменения готовились «традиционно бюрократически» и были предъявлены россиянам «как свершившийся факт».

«Неудивительно, что люди отреагировали негативно: судя по социологическим опросам, граждане не верят в увеличение пенсий после реформы и видят смысл всех изменений в том, что государство хочет заставить пожилых людей дольше работать и отобрать их заслуженные пенсии», – отмечается в докладе. Подобное отношение способствует росту недоверия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.18

Управление культуры рассказало, кто вошел в экспертный совет. / С тобольских медиков спросили за ремонт областной больницы. / Боты-юристы и роботы-врачи: связисты рассказали о самых фантастических технологиях 2018 года. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»