Треть жителей России заявили об ухудшении финансового положения

В большинстве своем жители России оценивают свое материальное положение как среднее. При этом треть граждан говорят об ухудшении финансового состояния своей семьи. Каждый десятый заявляет, что ему не хватает денег даже на еду. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Фонда общественного мнения.

В исследовании приняли участие 3000 человек, проживающих в 207 населенных пунктах 72 регионов России. Респондентов попросили ответить на несколько вопросов на тему их финансового положения.

62% оценили свое материальное состояние как среднее, 27% – плохое, и только 10% считают, что у них все в порядке с финансами и им хватает на достойную жизнь.

Треть опрошенных рассказали, что могут купить еду и одежду, однако на бытовую технику денег у них нет. 26% граждан не хватает денег на одежду. 11% россиян признались, что находятся за чертой бедности, им не хватает денег даже на питание.

31% респондентов отмечают, что их материальное положение в последние два-три месяца ухудшилось. По сравнению с ноябрем 2018 года таковых стало больше на 4%. Об улучшении в сфере собственных финансов говорят только 6% граждан. 62% не заметили никаких изменений.

Исследование показало небольшой рост пессимистично настроенных граждан. Так с 20% до 22% выросло число тех, кто считает, что в ближайший год их финансовое положение ухудшится. Снизилась и доля тех, что рассчитывают на неизменность материального состояния своей семьи – с 39% до 37%. Только каждый пятый надеется на улучшение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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