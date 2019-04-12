Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян

В России впервые исследовали степень имущественного неравенства. Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного аналитиками Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования, богачи по итогам прошлого года заполучили 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.

В то же время на 20% беднейшего населения России приходилось в совокупности 6% финансовых активов, 4% срочных вкладов и 3% наличных сбережений.

За последние пять лет, отмечают авторы исследования, средние доходы богатейших россиян снижались, однако доля их финансовых активов и сбережений в экономике страны росла.

Исследователи поясняют, что сопоставили данные микрообследования потребительских финансов населения и макроэкономическую статистику. Росстат, указывают они, при изучении имущественного расслоения не учитывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами. Передовые страны используют для этого налоговую статистику, но в России это «вызывает большие сомнения из-за масштабности теневых доходов в верхних доходных группах», отмечают исследователи. В связи с этим было решено учитывать сумму наличных сбережений, текущие счета и срочные вклады в банках, займы физилицам, счета в электронных платежных системах, металлические банковские счета в верхней доходной группе на основе данных обследований и банковской статистики, пишет «Ъ».

По данным Росстата, по итогам 2018 года за чертой бедности жили 12,9% россиян или 18,9 млн человек.

В начале марта международная консалтинговая компания Knight Frank обнародовало ежегодное исследование, в котором прогнозируется рост числа долларовых миллиардеров в России в течение ближайших пяти лет почти на четверть. По оценкам аналитиков компании, в прошлом году в России насчитывалось около 100 долларовых миллиардеров. Согласно их прогнозу, к 2023 году их количество вырастет на 23% – до 124 человек. По данному показателю России в настоящее время занимает пятое место в мире. Исследователи отмечают, что число состоятельных людей в России растет, несмотря на санкции Запада, слабый рост экономики и другие проблемы.

Ранее журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых людей мира. В российской части списка сменился лидер: отныне первую строчку занимает председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, который потеснил с этой позиции владельца НЛМК Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценено в $24 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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