В России стало больше долларовых мультимиллионеров

Число состоятельных людей в России растет, несмотря на санкции Запада, слабый рост экономики и другие проблемы. По результатам исследования консалтинговой компанией Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018, Россия заняла 26 место по численности ультра-богатых людей на 10 тысяч населения с показателем 0,2 человека.

В 2017 году в РФ проживали 38120 человек, состояние которых оценивается в более чем $5 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. В общей сложности эти россияне владеют $1,2 трлн – это примерно 73,5% ВВП нашей страны, передает RNS.

Кроме того, в России проживают 35,5 тысячи граждан с состоянием от $5 до $50 млн. 2 620 человек обладают богатствами в размере более $50 млн. Более полумиллиарда долларов накопили 220 россиян, что на 22% больше, чем в прошлом году, но на 35% меньше, чем пять лет назад.

По данным аналитиков, российские богачи лидируют по показателю прироста частных самолетов и занимают второе место в рейтинге по количеству яхт длиной более 40 м.

Накануне, журнал Forbes опубликовал глобальный список миллиардеров, в него попали 102 богатейших российских олигархов, тогда как год назад таких «счастливчиков» было 96. Согласно рейтингу по итогам 2017 года, их совокупный доход достиг $410,8 млрд. Самым богатым российским бизнесменом оказался председатель группы НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд. Прошлогодний лидер списка, глава «Новатэка» Леонид Михельсон переместился на третье место после снижения его доходов до $18 млрд. Вторую строчку в рейтинге занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с доходом в $18,7 млрд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

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