Российские олигархи не заметили кризиса и санкций: их состояние и ряды пополняются

В обновленный глобальный список миллиардеров журнала Forbes попали 102 богатейших российских олигархов, тогда как год назад таких «счастливчиков» было 96. Согласно рейтингу по итогам 2017 года, их совокупный доход достиг $410,8 млрд.

Самым богатым российским бизнесменом оказался председатель группы НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд. Прошлогодний лидер списка, глава «Новатэка» Леонид Михельсон переместился на третье место после снижения его доходов до $18 млрд. Вторую строчку в рейтинге занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с доходом в $18,7 млрд.

Пятерку богатейших также попал президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, который увеличил свое состояние на $1,9 млрд – до $16,4 млрд, и с $16 млрд Геннадий Тимченко – владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы.

Кроме этого, в «золотую» десятку попали Владимир Потанин, который владеет долями в фармацевтической компании Petrovax Pharm и горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи (6 место, $15,9 млрд) и Алишер Усманов – основатель USM Holdings, владелец акций горно-металлургической компании «Металлоинвест» и лондонского футбольного клуба «Арсенал». За год он потерял $2,7 млрд, его состояние теперь оценивается в $12,5 млрд.

Известный бизнесмен, акционер в сталелитейном гиганте «Евраз», «Норильском никеле», а также лондонском футбольном клубе «Челси» Роман Абрамович за год увеличил свое состояние на $1,7 млрд – до $10,8 млрд. Михаил Прохоров оказался на 13 месте ($9,6 млрд), основатель промышленной группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска – на 19 месте ($6,7 млрд).

Замыкает двадцатку лидеров главный акционер крупнейшего российского золотодобывающего предприятия «Полюс» Сулейман Керимов, который находится под домашним арестом в Ницце по обвинению в отмывании денег и неуплате налогов за его виллы в Cap d'Antibes. Его состояние оценивается в $6,4 млрд.

Среди новичков рейтинга – владелец «Р-Фарма» Алексей Репик ($2,1 млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($1,7 млрд), Игорь Ротенберг, которому подконтрольны «Газпром бурение», «ТПС Недвижимость» и ряд других компаний ($1,1 млрд). Выбыли из глобального списка экс-совладелец «Бинбанка» Микаил Шишханов, Данил Хачатуров, владевший ранее «Росгострахом», а также экс-банкиры Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Москва, Мария Вяткина

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