Forbes назвал самых богатых наследников российских бизнесменов

Журнал Forbes составил рейтинг детей российских миллиардеров, в зависимости о того, какого размера состояние они могут получить в наследство.

102 миллиардера в России владеют состоянием в 403 млрд долларов. У этих бизнесменов в общей сложности 289 детей. Место в списке определялось простым методом – капиталы бизнесмена делились между его признанными отпрысками. Супружеская доля в расчет не бралась. Кроме того, не учитывались слова предпринимателей, которые заявляли, что отдадут свои капиталы на благотворительность, оставив детей без наследства.

Возглавил рейтинг сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. По мнению Forbes, ему достанется 17 млрд долларов. Дети Леонида Михельсона, крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура», получат в наследство 8,9 млрд долларов. Замыкают тройку лидеров наследники совладельца «Еврохима» Андрея Мельниченко. Капиталы Тары и Адриана Мельниченко издание оценило в 7,3 млрд долларов.

Далее идет сын акционера «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева с потенциальным состоянием в 7,1 млрд долларов. На пятом месте наследник президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова с 6,9 млрд долларов.

В ТОП-10 наследников вошли дети главы совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга (по 6,8 млрд долларов), владельца Universal Cargo Logistics Holding и Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (по 6,5 млрд долларов), Геннадия Тимченко (по 5,2 млрд долларов), Виктора Рашникова (по 4,7 млрд долларов), Андрея Козицына (по 4,5 млрд долларов).

Замыкают рейтинг, в который вошли 20 семей, четверо наследников совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана (по 2,3 млрд долларов).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.05.18

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