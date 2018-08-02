В 2018 году российские олигархи стали богаче на 14 млрд долларов

Несмотря на санкции западных стран, которые призваны ограничить деловое сотрудничество России с другими государствами, российские бизнесмены продолжают наращивать состояние. За прошедшие семь месяцев текущего года миллиардеры из РФ стали богаче на 13,9 млрд долларов.

Обновленный рейтинг богачей Bloomberg Billionaires Index представило агентство Bloomberg. По данным аналитиков, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов занимает 44 строчку в списке, он прирастил свои активы на 675 млн долларов, теперь его состояние оценивается в 20,4 млрд долларов.

Затем идет основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием 20,3 млрд долларов, за 2018 год он заработал 2,24 млрд и занимает 47 строчку рейтинга.

Третий богатейший россиянин, по версии Bloomberg, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которому удалось заработать еще 3,27 млрд долларов и таким образом увеличить свое состояние до 19,9 млрд.

В пятерке лидеров также оказались владелец «Интерроса» Владимир Потанин (18,5 млрд долларов) и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,9 млрд доллров). Предприниматель Олег Дерипаска, чей бизнес больше всех пострадал от экономических санкций США, не вошел в ТОП-500.

В общей сложности состояние 24 российских миллиардеров за январь-июль 2018 года увеличилось на 13,956 млрд долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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