Санкции основательно потрясли кошельки российских олигархов: больше всех потерял Дерипаска

Согласно обновленному списку Bloomberg Billionaires Index (BBI) 25 богатейших людей России с начала года обеднели на 147 млн долларов. Удар по российским олигархам, нанесенный Минфином США в виде санкций, неравномерно повлиял на состояние миллиардеров – кто-то потерял половину капитала, а другие, наоборот, продолжают наращивать активы.

Антирекорд поставил Олег Дерипаска, который потерял больше половины своего состояния. По оценке аналитиков Bloomberg, санкции США стали причиной обвала ценных бумаг подконтрольных Дерипаске компаний – En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». В результате бизнесмен потерял 4,64 млрд долларов и опустился на 24 место.

В то же время состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона увеличилось на 2,05 млрд, до 18,7 млрд долларов, что позволило ему занять третью строчку в рейтинге. Прирастил свой капитал до 15,7 млрд долларов крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, он заработал 1,93 млрд и занял пятое место.

На первой строчке списка основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала 2018 года выросло не так значительно – на 338 млн долларов, до 20 млрд долларов. Вторым идет председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с активами в 19,6 млрд долларов. Ему также удалось заработать 1,61 млрд долларов.

Владимир Потанин, один из основных акционеров «Норникеля», после потери 811 млн долларов разместился на четвертом месте с состоянием 18,1 млрд долларов. Шестой богатейший человек в России, по версии Bloomberg, владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Он выбыл из ТОП-5, обеднев на 709 млн долларов, теперь его активы оцениваются в 15,4 млрд долларов.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, Роман Абрамович и Геннадий Тимченко увеличили свое богатств на 1,6 млрд, 1,28 млрд и 1,27 млрд долларов соответственно. Михаил Фридман, напротив, обеднел на 1,36 млрд.

BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, доли в которых имеют бизнесмены. По некоторым предприятиям расчет ведется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

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