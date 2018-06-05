В Швейцарии из-за санкций США заморожены счета Вексельберга на 1 млрд

Швейцарские банки, чтобы не попасть на штрафы со стороны США, заблокировали личные деньги российского бизнесмена Виктора Вексельберга. По данным Forbes, сумма замороженных активов составляет порядка 1 млрд франков (около 1 млрд долларов США – прим. ред.). Юристы «Реновы» готовятся подать иски против действий финансовых учреждений, однако, по мнению экспертов, суд вряд ли взыщет в пользу Вексельберга значительные суммы.

Первым о блокировке счетов российского миллиардера сообщил еженедельник Schweiz am Wochenende. Источник Forbes в группе «Ренова» подтвердил заморозку активов не только публичными банками (UBS, Credit Suisse), но и частными, например, Julius Baer.

Более того, ограничить доступ к деньгам мог и Bank of Cyprus, в котором у Вексельберга есть доля в размере 9,27%. Об этом изданию сообщил сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с этим банком.

По словам экспертов, швейцарские банки перестраховались и заморозили активы, опасаясь санкций со стороны США. Дело в том, что большинство банков Швейцарии ведут активную деятельность на территории Соединенных штатов. В том случае, если американские власти посчитают, что швейцарские банкиры нарушают ограничения, введенные в отношении российских компаний, им грозят непомерные штрафы.

Юристы «Реновы» готовятся подать иски против банков, заморозивших активы Вексельберга. Специалисты по международному праву отмечают, что у бизнесмена есть шанс выиграть суд, впрочем, добиться возврата значимых сумм ему вряд ли удастся. Швейцарские банкиры предоставят заключения экономистов и юристов о том, что нарушение санкций США чревато огромными штрафами, выплата которых поставит вопрос о выживании финансовых учреждений.

Кроме личных счетов под блокировку попали и крупные пакеты акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach, которые были заложены в качестве обеспечения по кредитам на 1 млрд франков. Займы Вексельберг вернул, и активы были освобождены из-под залога, однако ряд банков, включая UBS и Credit Suisse, отказывали российскому миллиардеру в доступе к ним.

В общей сложности под блокировки у «Реновы» попали до 2 млрд долларов, сообщали в апреле источники Reuters. Сейчас речь идет еще об одном миллиарде. В итоге прямые потери Вексельберга и его компании могут быть близки к 3 млрд долларов.

Виктор Вексельберг попал в санкционный список США 6 апреля 2018 года. В правительстве РФ практически сразу же заявили о мерах поддержки компаниям санкционных бизнесменов. Группа «Ренова» господдержку получила, сообщил позже глава Минфина Антон Силуанов, но не уточнил, какую именно.

Добавим, в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, Вексельберг занимает 9 место, его состояние оценили в 14,4 млрд долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

Депутат: ограничение ввоза белорусского молока не изменит цен, но поможет предприятиям РФ. / Прочь от мировой экономики. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». / Не оставлен без дела: Медведев придумал новую должность для Дворковича. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»