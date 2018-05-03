«Ренова» из-за санкций попросила запретить импорт газировки и повысить тарифы в аэропортах

Группа «Ренова» попавшего под санкции Виктора Вексельберга направила в правительство список мер поддержки своих активов. Среди предложений – рефинансирование в госбанках западных кредитов, послабления «Меткомбанку», помощь в получении госзаказов, нулевые пошлины на необходимое предприятиям ГК сырье и заградительные пошлины на товары зарубежных конкурентов, а также запрет импорта газировки и минеральной воды.

Список мер поддержки, которые фактически создадут для активов «Реновы» льготную экономическую среду, опубликовал «Коммерсантъ». По данным издания, компания не ждет, что одобрят вообще все просьбы, но надеется на максимально возможный список льгот. «Ренова» просит рефинансировать на льготных условиях кредиты, полученные за рубежом на 820 млн евро. Отдельная просьба касается «Меткомбанка» – позволить ему кредитовать активы группы компаний без учета норматива Н6 ЦБ по рискам.

ГК просит правительство дать преференции ее промышленным и девелоперским активам в получении госзаказа и таможенных льгот. К примеру, новочебоксарский «Химпром» должен получить нулевые пошлины на сырье, а его конкуренты – заградительные ввозные пошлины. С конкурентами Уральского турбинного завода должны бороться также заградительными пошлинами на энергооборудование. Для Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов «Ренова» просит обеспечить контракты с «Ростехом», «Роснано» и «Росатомом», поставки в Гохран, на Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы.

«Байкал холдинг» предлагается поддержать запретом импорта напитков и воды. В тарифы «Аэропортов регионов» (аэропорты Кольцово в Екатеринбурге, Курумоч в Самаре, Стригино в Нижнем Новгороде и Платов в Ростове-на-Дону) предложено внести «премию за риск инвестирования» в компании под санкциями в 5%. А заодно – продлить сроки строительства аэропортов на Камчатке и в Новом Уренгое, отменить льготы для авиакомпаний по НДС на обслуживание самолетов и переложить строительство некоторых объектов в аэропортах на государство.

Виктор Вексельберг попал в санкционный список США 6 апреля 2018 года. В правительстве РФ практически сразу же заявили о мерах поддержки компаниям санкционных бизнесменов. Добавим, в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, Вексельберг занимает 9 место, его состояние оценили в $14,4 млрд.

Екатеринбург, служба информации

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