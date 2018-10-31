Миллионеры не доверяют российским банкам и хранят сбережения за границей

Российские миллионеры хранят на территории РФ только треть своих сбережений, основную часть капитала богачи предпочитают держать в банках за границей. Об этом говорится в исследовании «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

Аналитики учли данные 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам. В общей сложности в России около 27 тысяч человек имели в кредитных учреждениях счета в размере от 1 млн долларов.

«Общий размер финансовых активов состоятельных людей в России мы оцениваем в 455 млрд долларов. Из них в российских банках находится 140 млрд долларов. Таким образом, большая часть состояния (315 млрд долларов) находится за рубежом», – делают вывод эксперты Frank RG.

Около половины клиентов private banking обслуживаются в одном private банке, они также могут пользоваться услугами обычных банков. Только пятая часть вкладчиков предпочитают все операции проводить в одной финансовой организации.

По итогам первого полугодия 2018 года состоятельные клиенты владели капиталом в 7,72 трлн рублей. К концу года, по словам экспертов, активы богачей вырастут на 15%, 5% из которых обеспечит возврат капитала из-за рубежа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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