Число миллиардеров в мире увеличилось на 200 человек

В 2017 году в мире появилось 199 новых миллиардеров. Общее состояние богатеев планеты выросло на 19%, до 8,9 трлн долларов. Таковы данные отчета аналитиков финансового холдинга UBS Group AG (UBS) и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Из 199 состоятельных людей, которые впервые получили статус миллиардера, 55 – граждане Китая. В общей сложности китайские бизнесмены заработали 1,12 трлн долларов.

В целом в Азии невероятно богатых людей стало больше, чем в США. Магнаты из КНР за последние 10 лет, смогли создать крупные компании, которые вышли на мировой рынок. В частности, в период с 2016 по 2018 год в Китае были открыты 50 корпораций с капитализацией не менее 1 млрд долларов, в то время как в Соединенных Штатах компаний с таким доходом за этот период появилось 62.

В России за прошлый год девять человек утратили статус миллиардеров, но их место заняли пятеро других российских бизнесменов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 26.10.18

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