Стали известны имена богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал шестой рейтинг, в которые вошли самые состоятельные россиянки. Совокупное состояние богатейших женщин России в этом году превысило 9 млрд долларов.

Первое место шестой год подряд занимает супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Она прирастила свои капиталы на 200 млн долларов. Аналитики оценили ее богатство в 1,2 млрд долларов. К слову, Батурина занимает 79 позицию в рейтинге самых состоятельных граждан России.

На второй строчке списка – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (600 млн долларов), третье место досталось Елене Рыболовлевой, которая получила свое состояние в 600 млн долларов после развода с Дмитрием Рыболовлевым.

В этом году рейтинг дополнили пять новичков. В частности, 22 место занимает акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски – Полина Дерипаска. Ее состояние журнал оценил в 200 млн долларов. Стоит отметить, что Дерипаска также вошла в список богатейших бизнесменов России и заняла 189 строчку.

Кроме того, в рейтинг впервые вошли Лилия Ротенберг (500 млн долларов), Лидия Михайлова (180 млн долларов) и Ирина Герасименко (180 млн долларов). У всех этих женщин есть семейные связи с миллиардерами или представителями политической элиты России.

Так Лилия Михайлова – жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, Лилия Ротенберг – дочь Аркадия Ротенберга, Ирина Герасименко – жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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