Российские миллиардеры богатеют быстрее всех на планете

Российские богачи наращивают свое состояние быстрее всех в мире. К такому выводу пришли специалисты Bloomberg.

По данным аналитиков, за последний год десять богатейших граждан России прирастили свои капиталы в среднем на 10,8%. На втором месте идут жители США, их состояние увеличилось на 7,5%. Самые богатые британцы за тот же период увеличили активы на 3,4%.

Быстрее всех богател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 4,3 млрд долларов, до 21 млрд. Затем идет Геннадий Тимченко, который стал богаче на 4 млрд долларов. Третий – владелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он увеличил свой капитал на 3,5 млрд долларов. Четвертую и пятую строчку занимают акционер EuroChem Андрей Мельниченко и Роман Абрамович, их состояние выросло на 2,27 млрд долларов и 1,91 млрд долларов соответственно.

Аналитики связывают успех российских миллиардеров с резким ростом стоимости нефти.

В тоже время Китай показал наихудший результат – состояние десяти наиболее состоятельных граждан КНР за год сократилось в среднем на 27%. Так самый богатый китаец, владелец Alibaba Джек Ма за год потерял 7,5 млрд долларов.

Кроме того, состоятельные бизнесмены Германии уменьшили свои активы на 14,8%, Бразилии – 12%, Канады – 8,3%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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