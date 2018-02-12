Денег самого богатого россиянина хватит, чтобы содержать страну в течение двух недель

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг «Робин Гуда». В перечень попали самые богатейшие жители разных государств. Аналитики оценили, как долго могли бы миллиардеры оплачивать госрасходы своих стран.

Богатейший россиянин владелец горно-металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов, по оценкам специалистов Bloomberg, мог бы содержать Россию в течение двух недель. Ему пришлось бы тратить 1,4 миллиарда долларов ежедневно.

Денег самых богатых граждан Китая (Джек Ма), Японии (Тадаси Янай) и Польши (Зигмунд Солож-Жак) хватило бы лишь на четыре дня. Госрасходы США богатейший американец Джефф Безос потянул бы на протяжении пяти дней.

Дольше всех на капиталы своих миллиардеров продержатся Грузия – 430 дней и Кипр – 441 день.

При составлении рейтинга «Робин Гуда» аналитики использовали данные Bloomberg Billionaires Index и Международного валютного фонда (МВФ) о бюджетных расходах в странах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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