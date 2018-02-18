ФССП: долги россиян выросли до пяти триллионов рублей

Суммарная задолженность россиян в 2017 году вновь выросла и достигла почти пяти триллионов рублей. За последние пять лет показатель увеличился в два раза. Об этом сообщается в итоговом докладе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), опубликованном на сайте ведомства.

В 2016 году общая сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, возбужденным в отчетном периоде, составила 4,76 трлн рублей. В 2017 году она выросла на 118,5 млрд рублей или 2,5 % и составила 4,87 трлн рублей. Еще пять лет назад показатель находился на уровне 2,1 трлн рублей. С тех пор задолженность постоянно растет на сумму 0,9-1 трлн в год.

«В 2017 году продолжилась тенденция роста количества исполнительных документов, поступающих на принудительное исполнение в ФССП России. На их основании в отчетном периоде возбуждено 60,2 млн исполнительных производств, что на 6 млн исполнительных производств больше, чем в 2016 году», – говорится в документе.

За прошлый год приставы взыскали 663 млрд рублей, что почти на 73 млрд больше, чем годом ранее. Большая часть этой суммы – около 449 млрд рублей – долги перед гражданами и юридическими лицами.

«В 2017 году территориальными органами ФССП России возбуждено 57,8 тысячи уголовных дел, из них более 55 тысячи дел – в отношении лиц, не исполняющих без уважительных причин решения судов или нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, 2,4 тысячи – о преступлениях против правосудия и 386 уголовных дел – в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности», – сообщается в докладе ФССП.

Около 4,5 млн граждан были ограничены в выезде за рубеж из-за непогашенных задолженностей. Менее трети (1,4 млн человек) из них закрыли обязательства, выплатив 67,1 млрд рублей.

Как ранее писал «Новый День», растет в России и число потенциальных банкротов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за прошлый год число россиян, которые находятся на грани банкротства, выросло на 5,8%. По состоянию на конец 2017 года количество физических лиц, которые соответствовали формальным критериям банкротов, составляло 435 тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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