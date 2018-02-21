Банки обяжут извещать клиентов о долге по кредитке после каждой операции

Банки будут информировать клиентов об остатке задолженности по договору потребительского кредита. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению в федеральный закон. Ожидается, что это позволит исключить заблуждение клиента о том, сколько он должен банку, а также избежать перекредитованности населения.

В настоящее время информирование граждан о текущем долге по кредитной карте законодательно не закреплено, пишет РБК. В основном банки уведомляют об остатке доступных к использованию средств после каждой операции, в результате клиенты воспринимают эти деньги, не как заемные, а как собственные, что побуждает их тратить еще больше.

Как следует из пояснительной записки к поправкам в федеральный закон №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», информирование заемщика о размере кредитной задолженности позволит исключить заблуждение клиента о том, сколько он уже должен банку и сколько может еще потратить.

За прошлый год сумма выданных россиянам кредитов выросла на 37%, до 5,68 трлн рублей, посчитали в Объединенном кредитном бюро. Основным лидером по темпам роста стал сегмент кредитных карт. Объемы одобренных лимитов выросли на 48%, число кредиток – на 8%, а сумма среднего лимита по карте – с 46 тысяч до 63 тысяч рублей. По словам экспертов, россияне все чаще берут кредиты для того, чтобы заплатить по образовавшимся ранее задолженностям.

Как ранее писал «Новый День», растет в России и число потенциальных банкротов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за прошлый год число россиян, которые находятся на грани банкротства, выросло на 5,8%. По состоянию на конец 2017 года количество физических лиц, которые соответствовали формальным критериям банкротов, составляло 435 тысяч человек.

При этом банки не заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно доводить до заемщика информацию о его текущей задолженности. Конкретизации данных о долге попадает в интересы кредиторов только тогда, когда клиент находится в предбанкротном состоянии. Обязательное уведомление заемщиков о сумме текущего долга будет сдерживать потребительские аппетиты и препятствовать появлению просроченной задолженности, которую заемщик не в состоянии погасить без нового займа. Поправки в законодательстве позволят снизить вероятность перекредитования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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