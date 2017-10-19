Больше половины заемщиков в России берут новые кредиты на погашение старых

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 54% россиян рефинансируют свои кредиты, то есть берут новые займы с мягкими условиями, чтобы погасить предыдущие задолженности, процент по которым значительно выше. Эксперты считают тенденцию признаком оздоравливания банковской системы.

В 2014 году только 41% населения с кредитами решались на рефинансирование, год спустя таких было уже 50%, в прошлом году показатель вырос до 52%, за первые восемь месяцев 2017 года 54% россиян целенаправленно гасят старые кредиты за счет новых, более дешевых, пишут «Известия». Дело в том, что на российском кредитном рынке сложились благоприятные условия для рефинансирования: можно уменьшить ставку по кредиту на 2-7 процентных пункта.

Повышение ключевой ставки Центробанком три года назад до 17% годовых вынудило банки увеличить процент по кредитам. Теперь, когда ключевая ставка снижена до 8,5%, кредитные организации понизили ставки на займы. В среднем за счет рефинансирования может снизить ставку по кредиту на 2-3 п.п., а в отдельных случаях экономия может доходить до 5-7 п.п, отмечают эксперты.

Кроме того, причиной рефинансирования является снижение долговой нагрузки для получения на руки дополнительной суммы кредита. Когда кредит составляет значительную часть дохода гражданина, очень привлекательным является возможность получить дополнительные средства.

При этом банки охотно идут навстречу таким заемщикам, если у них положительная кредитная история. Впрочем, если клиент закредитован «под завязку», риску одобрения рефинансирования значительно ниже.

Аналитики считают, что в ближайшее время доля клиентов, которые берут новые займы для погашения старых долгов, будет расти. В портфелях банков еще достаточно кредитов со ставками значительно выше текущих рыночных. К тому же рост доли желающий прибегнуть к рефинансированию говорит о повышении финансовой грамотности населения.

По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года объем просроченной задолженности по розничным кредитам сроком от 90 дней составляет 958,8 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.10.17

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