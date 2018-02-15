В России выросло число потенциальных банкротов

Потенциальные банкроты есть в половине регионов России. При этом за прошлый год число россиян, которые находятся на грани банкротства, выросло на 5,8%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Потенциальными банкротами считают тех граждан, которые имеют долг в 500 тысяч рублей и не платят взносы по кредиту в течение 90 дней, пишет РИА «Новости». «По состоянию на конец 2017 года количество физических лиц, которые соответствовали формальным критериям банкротов, составляло 435 тысяч человек. За 2017 год количество потенциальных банкротов увеличилось на 24 тысячи человек, или на 5,8% (на конец декабря 2016 года – 411 тысяч человек)», – сообщают авторы исследования.

В 51 субъекте РФ отмечен рост числа потенциальных банкротов в среднем на 500 человек. Снижение граждан с «плохими» долгами зафиксировано лишь в девяти регионах и в среднем на 200 человек. По мнению экспертов, такая динамика настораживает.

На стабильном уровне (1,3%) сохранился показатель доли физлиц – потенциальных банкротов от общего количества заемщиков с действующими кредитами.

По регионам наибольшее число тех, кто находится в группе риска, проживают в Москве, Московской и Тюменской областях. Также в антирейтинге Свердловская область, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Калмыкия и Ленинградская область.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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