После трех лет экономии россияне бросились покупать в кредит

В первом полугодии 2017 года население России стало тратить больше денег на товары и услуги, при этом реальные доходы граждан за этот период снизились. По словам исследователей РАНХиГС, россияне прибегают к заемным средствам, чтобы приобрести то, в чем отказывали себе на протяжении трех лет. Впрочем, даже потребление в кредит может стимулировать рост ВВП, считают эксперты.

Хотя в мае-июне текущего года спад реальных доходов населения России замедлился, в целом в первом полугодии динамика остается отрицательной (-1,1%), пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения страны РАНХиГС. Россияне начали активнее тратить деньги, взятые в кредит, пришли к выводу аналитики. К тому же снизилась доля сбережений с 10,5 до 7,8%.

Информация Центробанка также свидетельствует о смене «сберегательной» модели поведения населения на «потребительскую». По данным ЦБ, с января по июнь 2017 года объем выданных гражданам займов увеличился на 3%, до 3,965 трлн рублей. Примечательно, что именно россияне с низким уровнем дохода обладают наибольшей предельной склонностью к потреблению. В этом специалисты Банка России видят риск закредитованности граждан и давления на инфляцию.

«Рост потребления – это довольно естественно после трех лет экономии. Кто раньше не ездил в отпуск, тот поехал. Кто что-то не покупал, тот покупает. Этому способствует и относительно сильный рубль, если сравнивать с 2015 годом», – пояснил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

В то же время, по словам эксперта, россияне стали осторожнее относится к кредитам. «Кризис – лучший учитель. Люди аккуратнее заимствуют, а банки не спешат давать. В этих условиях, почему бы не приобрести что-то в кредит. До кредитного безумия нам еще далеко», – отметил он.

К тому же нынешняя экономическая ситуация значительно отличается от той, что была два года назад, потому рост потребления, даже на заемные средства способен подстегнуть развитие российской экономики за счет того, что средства идут на покупку в основном отечественной продукции, так как импорта на внутреннем рынке немного и многие товары и услуги, которые воспринимаются как импортные, локализованы.

​Москва, Служба информации РИА «Новый День»

​Москва. Другие новости 27.09.17

СКР заподозрил московских туроператоров в мошенничестве на 1,5 млн рублей. / В Свердловской области картели заработали 2 миллиарда на детском питании. / Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»